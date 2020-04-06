تشديد إجراءات الوقاية بصالونات رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

شددت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، إجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من خلال مجموعة من التعاميم الخاصة بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في الإمارة، بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، كإجراء احترازي، للوقاية من انتقال أي عدوى للزبائن، واستقبال في مقر الصالون متلقي الخدمة فقط، بمعنى عدم ترك أي زبون في وضعية الانتظار لحين بدء الخدمة، وعليه، يكون موعد الحصول على الخدمة مسبقاً عبر الهاتف، أو وسيلة إلكترونية أخرى.

وستقوم الدائرة بحملات تفتيشية من قبل إدارة الرقابة والحماية التجارية، لمتابعة التزام كافة الصالونات بهذا التعميم، وستتخذ الدائرة إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة.