أسعار مخفّضة في «أدنوك للتوزيع»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن بدء تخصيص رفوف تضمّ الاحتياجات الأساسية للبيوت في متاجر «واحة أدنوك».

وأكدت الشركة في بيان لها، أمس، أنه أصبح بإمكان العملاء شراء السلع الاستهلاكية اليومية كالحليب، والأرز، والملح، والطحين وغيرها بأسعار مخفّضة لدى مجموعة مختارة من متاجر «واحة».

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، إن الشركة تدرك حاجة الزبائن في هذه الظروف الاستثنائية إلى الحصول على الاحتياجات الأساسية بشكل يومي وبصورة آمنة وسهلة.

وأضاف: «عملنا على توفير تجربة تسوّق ملائمة تتيح للزبائن التقاط كل احتياجاتهم بسرعة أثناء خروجهم لجلب مستلزماتهم الضرورية، ونحن بدورنا سنعزز مخزون كافة متاجرنا يومياً».