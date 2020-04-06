دعوة مُلاك بالشارقة لتأجيل تحصيل الإيجار

المصدر: (الشارقة - البيان)

دعت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مُلاك العقارات لتبني النهج الحكومي في الشارقة، والعمل على التيسير على المستأجرين المتضررين من خلال تأجيل دفعات الإيجار، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التجارية، ما يسهم في تمكين المستأجر من الحفاظ على استمرارية عمله التجاري، في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع التفاعلي المباشر الذي عقدته اللجنة، عبر الاتصال المرئي مؤخراً برئاسة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة التجارة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المحاور تمثلت في النظر بإعادة جدولة الدفعات الإيجارية، وتطبيق الإعفاءات في بعض الحالات، ومدى إمكانية إدخال التقنيات الإلكترونية في تحصيل الدفعات.

وقال سعيد السويدي، إن ملاك العقارات يمثلون جزءاً رئيسياً من المجتمع ويجب أن يأخذوا بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة في مواجهة «كورونا».