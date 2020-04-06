منافذ التجزئة في دبي تلتزم ببرنامج التعقيم وتلبي طلب المستهلكين

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد، دبي - بشار باغ

أكدت ثلاثة من المتاجر الكبرى في الإمارات، «اللولو» و«كارفور» و«المايا»، أمس، تقديم خدماتها في دبي على مدار نصف يوم، تفاعلاً مع القرار الحكومي باستمرار برنامج التعقيم وتقييد الحركة على مدار الساعة لمدة أسبوعين.

وقال ناندا كومار، المستشار الإعلامي لـ«اللولو» في أبوظبي لـ«البيان الاقتصادي» أمس، إن المجموعة توجه معروضاً كبيراً من الخضراوات والفواكه والسلع والمواد الغذائية لمتاجرها في دبي. وأضاف: «لدينا في الإمارات 76 فرعاً منها 17 فرعاً كبيراً في دبي وجميعها مملوءة بالخضراوات والفواكه والسلع الغذائية بأسعار جيدة جداً، ولدينا مخزون استراتيجي كبير للغاية في مستودعاتنا في دبي وأبوظبي ونقوم بتزويده يومياً باستمرار».

11 ساعة

ونوه كومار بأن فروع دبي تفتح أبوابها من 08:00 صباحاً وحتى 07:00 مساء، مشيراً إلى أنه يتم تعقيم كافة المراكز خلال الفترة المسائية بعد إغلاق أبوابها ولعدّة ساعات. وقال «مراكزنا آمنة تماماً وعملية التعقيم تتم بالتعاون مع السلطات الحكومية وتشمل تعقيم الأرضيات والأرفف وعربات الشراء، كما تم تزويد مداخل المتاجر بأجهزة للتعقيم القوي، كما تقدم مراكز المجموعة عروضاً جيدة على المعقمات والمطهرات».

ودعت المجموعة جميع المتسوقين بعدم اصطحاب أطفالهم أو كبار السن إلى متاجرها في دبي للتخفيف من حدّة الزحام عليها، مؤكدة أنها تلتزم بمساحات التباعد الاجتماعي بين المتسوقين. وأكد محمد إياد، مدير العلاقات العامة والتسويق في المجموعة لفروع دبي والإمارات الشمالية، أن المجموعة تناشد جميع المستهلكين بتطبيق تعليمات الحكومة بالبقاء في المنازل، مشيراً إلى أنه في حالة خروج المستهلكين لشراء الأغذية فيجب أن يتم تحديد العدد من قبل كل أسرة، ويا حبذا أن يقتصر ذلك على فرد واحد، مؤكداً أنه لا يوجد خوف مطلقاً من نفاد المعروض من السلع لأن لدى المجموعة مخزوناً استراتيجياً كبيراً، كما أنها تتحكم في الأسعار ولا يوجد أي ارتفاع في سعر أية سلعة وكل السلع متوفرة، وهناك عروض ترويجية جيدة على أصناف كثيرة من السلع، كما أن المجموعة تشجع المستهلكين على الشراء عبر الإنترنيت خاصة وأن المجموعة وفرت كل متطلبات الشراء الإلكتروني عبر الإنترنيت وهو آمن وسريع.

12 ساعة

وأكدت «كارفور الإمارات» أن متاجرها في دبي ستواصل عملها كالمعتاد، وذلك ضمن ساعات العمل الجديدة، بين الساعة 08:00 صباحاً و08:00 مساءً بالنسبة لمتاجر الـ«هايبرماركت»، ولا ينطبق ذلك على متاجر الـ«سوبرماركت» التي ستواصل اتباع ساعات العمل المعتادة.

كما إن خدمات كارفور للتسوق الإلكتروني مستمرة بالعمل، وإن كانت تشهد بعض التأخير في التوصيل؛ نظراً للطلب المرتفع في هذه الفترة، وأكدت أنها تعمل بوتيرة أسرع على تجديد المخزون وزيادة الموارد في مراكز التوزيع التابعة لها، لضمان تسليم البضائع في الوقت المناسب. وقالت إنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان سلامة المتسوقين والموظفين، كما وضع ألواح زجاجية عند صناديق الدفع في المتاجر لتوفير مسافة فاصلة واتصالاً أقل.

24 ساعة

وقال كمال فتشاني، مدير عام والشريك في مجموعة «المايا» لتجارة التجزئة، إن الأخيرة التي تدير 32 متجر «سوبرماركت» تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفر متاجرها خدمة التوصيل للمنازل لغاية الساعة 07:00 مساءً، فيما تم تعديل مواعد عمل 11 متجراً لتعمل من الساعة 06:00 صباحاً لغاية 07:00 مساءً.

وأوضح أن متاجر «المايا» لا تسمح للمتسوقين بالدخول إلا بعد ارتداء القفازات والكمامات، كما توفر على المداخل معقمات للأيدي في خدمة المتسوقين.

ولفت إلى أن جميع عاملي «المايا» يرتدون الأقنعة والقفزات مع الحرص على غسل وتعقيم أيديهم بشكل دوري، كما يتم تنظيف وتعقيم كافة المرافق والأرفف والعربات كل ساعة تقريباً بحسب حركة الزبائن في المتاجر لضمان صحة وسلامة الجميع من موظفين ومتسوقين.