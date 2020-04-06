أحمد بن سعيد: الدعم الحكومي لـ«طيران الإمارات» يحفّز مبادراتنا

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لـ «إكسبو دبي»، أن «طيران الإمارات» محظوظة بالدعم القوي الذي أعلنت حكومة دبي عن تقديمه للمجموعة الأسبوع الماضي، لكنه قال أن هذا الدعم ليس وصفة عامة لعلاج كافة التحديات التي تواجهها الناقلة، لكنه في نفس الوقت تحفيز لتطوير مبادرات الناقلة، إذ يتعين مواصلة المبادرات لاقتناص الفرص حين تزول الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وبعث سموه، أمس، رسالة إلى العاملين بالمجموعة، لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن التداعيات الاقتصادية لتفشي «كورونا» في العالم، على الأعمال التجارية للمجموعة، قال فيها : «تعمل الدول بجد للتصدي للتحديات الصحية والاجتماعية الهائلة الناجمة عن الوباء، فضلاً عن سعيها من أجل تخفيف أضراره الاقتصادية، من خلال مجموعة حوافز وتدابير.

وفي الإمارات، بلغت القيمة الإجمالية لحزمة الحوافز التي جرى منحها منذ تفشي الوباء في العالم، 126.5 مليار درهم».

وأضاف: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستضخ رأسمالاً جديداً في طيران الإمارات. إنها المرة الأولى التي يُتخَذ فيها هذا الإجراء في تاريخ الناقلة الممتد عبر 35 عاماً، الأمر الذي يعكس التأثير البالغ الذي خَلفَه «كورونا» على صناعة الطيران.

إننا محظوظون بهذا الدعم القوي، الذي أظهره مالكو المجموعة، وأتوقع أن يكون كل منا أهلاً بهذا التصويت على الثقة بنا، الذي منحونا إياه.

إن دعم الحكومة، ليس وصفة عامة لعلاج كافة التحديات، إذ يتعين علينا مواصلة كافة المبادرات المستمرة، للتعامل مع تداعيات هذه الفترة من الغموض والتقلبات. وعندما تسمح لنا الظروف، فسنواصل جميعاً الاستفادة من فرص النمو، لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لمساهمينا في هذا الاستثمار».

وقال: «رغم التأثير الحاد الناجم عن الفجوة في حركة السفر العالمية والطيران أيضاً، فلن تحصل «دناتا» على رأسمال جديد، لأن بنيتها التجارية الدولية، تختلف تماماً عن طيران الإمارات، واتخذت الإدارة التنفيذية بالفعل، التدابير اللازمة لحماية عملياتها، والحفاظ على النقدية خلال هذه الفترة.

وتتضمن هذه التدابير، الاستفادة من حزم الدعم التي وفرتها الحكومات المحلية في كل دولة توجد فيها دناتا».

وتابع سموه: «في غضون ذلك، فإن فرق الشحن الجوي التابع لطيران الإمارات ودناتا، منخرطة في العمل لتلبية الطلب المرتفع على الشحنات حول العالم.

وقامت طيران الإمارات بتشغيل 160 رحلة الأسبوع الماضي، لنقل البضائع الأساسية إلى الإمارات، وكذلك حول العالم، باستخدام أسطول طائرات الشحن التابع لنا، بالإضافة إلى طائرة المسافرين من طراز (777-300 ئي آر)، التي تعمل فقط مع مخزن للبضائع».

وقال سموه: «حصلنا منذ ذلك الوقت على موافقات من السلطات في الإمارات، على نقل مسافرين تجاريين على الرحلات المخصصة للشحن، وبدأنا، بعمليات محدودة، ستنطلق مبدئياً إلى مطارات هيثرو بلندن، فرانكفورت، باريس، بروكسل وزيوريخ.

إن القيود الصارمة المفروضة على حركة السفر، ما زالت سارية في هذه الوجهات، وفي الإمارات أيضاً. لذا، سنقوم في الوقت الراهن إلى حد كبير، بنقل الراغبين في العودة إلى أوطانهم، وكذلك إعادة مواطني الإمارات إلى الوطن».

وأضاف : «بصفتنا شريكاً رئيساً لإكسبو دبي، شاركت العديد من أجزاء أعمالنا في تيارات نشاط مختلفة للحدث. سيتعين علينا مراجعة برنامجنا لأنشطة إكسبو، بمجرد الإعلان عن تواريخ جديدة، وهذا يشمل العمل في جناح إكسبو الإمارات، الذي تم الانتهاء من إنشائه تقريباً».

واختتم سموه قائلاً: «يمكنني أن أؤكد أن مجموعة الإمارات ودبي والإمارات، ستظل ملتزمة تماماً بمعرض إكسبو العالمي، الذي سيجمع العالم معاً في دبي. وعندما يحين الوقت، سيكون أعظم عرض في العالم، لمرونة الإنسان وإبداعه وإلهامه».

بدء رحلات

ركاب محدودة

قالت مؤسسة مطارات دبي، إن سلطات الدولة منحت شركة «طيران الإمارات» الموافقة على نقل المسافرين من الإمارات إلى بعض الوجهات، ونتيجة لذلك، بدأت الشركة أمس عملياتها إلى وجهات محددة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

ونصحت المؤسسة في بيان، أمس، المتعاملين الراغبين بالسفر الاتصال بـ«طيران الإمارات» مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجوزات السفر. وأوضحت أن جميع الركاب المغادرين سيخضعون لمسح حراري في مطار دبي.

كما يتم تذكير الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وذكرت أن هذا التطوّر يأتي بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت عبر مطارات الإمارات، اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً يوم 24 مارس لمدة أسبوعين.

وأكدت المؤسسة التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة المتعاملين والمتجمع والموظفين. كانت «طيران الإمارات» أعلنت أنها ستبدأ رحلاتها إلى خمس وجهات اعتباراً من اليوم الاثنين.

وستعمل الرحلات من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.