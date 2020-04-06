جمارك دبي تُطلق إصداراً جديداً من ميثاق سعادة العملاء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي إصدارها الجديد من ميثاق سعادة المتعاملين والذي يعتمد المبادئ والتعليمات والقواعد المنصوص عليها في مواصفة الجودة «الايزو 10001: 2007» إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تم الحرص على إشراك المعنيين من الإدارة العليا والموظفين والعملاء والشركاء في عملية تصميم الميثاق ومراجعته وتقييمه وتعديله، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للعملاء بشكل مستمر وفقًا لاحتياجاتهم.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي في افتتاحية الإصدار الجديد:«السعادة في جمارك دبي ليست شعاراً وإنما محور أصيل في استراتيجية الدائرة 2022 وهي إحدى قيمنا إلى جانب الريادة، الولاء، الإبداع والتمكين، نحن نعمل عن كثب لإسعاد عملاء الدائرة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

تواصل فعّال

وتعتبر جمارك دبي عملاءها سفراء لها في كل مكان، وتؤمن بأن الشراكة والتواصل الفعال مع العملاء أحد العوامل الأساسية لنجاح الدائرة، وتعمل الدائرة على دمج التقنية الحديثة بأنظمة وإجراءات العمل، لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وتعزيز مشاركتهم في المشروعات والمبادرات منذ بداية الفكرة مروراً بمراحل تطويرها المختلفة، وذلك لدعم التطبيق الأمثل للابتكارات والاقتراحات، وتلبية احتياجات العملاء، وتجاوز توقعاتهم.

من جانبه أكد إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي أن ميثاق سعادة العملاء يهدف إلى تمكين العملاء من معرفة الخدمات المقدمة لهم عند قيامهم بالتعامل مع الدائرة أو مراجعتها، ولأننا نسعى باستمرار إلى تحديث الميثاق بشكل يعكس توقعاتهم المتعلقة بمستوى الخدمة المقدمة، فإننا نرحب بآرائهم من خلال جميع قنوات التواصل المتاحة.

خدمة متميزة

وأضاف بهزاد: تعمل جمارك دبي على تقديم الخدمة المتميزة لعملائها من جميع الفئات وتوفير احتياجاتهم، مع التركيز على الفئات التي تحتاج لمتطلبات خاصة، مثل أصحاب الهمم، كبار السن، المرضى، والعملاء الذين لا يتقنون اللغتين العربية أو الإنجليزية لتحقيق ذلك، تلتزم جمارك دبي بتوفير موظفين للتعامل مع الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى الواردة من أصحاب الهمم، والذهاب لأماكن تواجدهم عند الضرورة وتوفير الميثاق بلغة بريل للمكفوفين كما بإمكان عملاء جمارك دبي تقديم الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى بلغتهم الأم مع التزام جمارك دبي بترجمتها والرد عليها بنفس اللغة.