620 مليار درهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 620 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بنمو نسبته %4.6 مقارنة مع 592.9 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من 2018.

وأظهرت الإحصائيات المجمعة التي يصدرها مركز أبوظبي للإحصاء، أن النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة جاء مدعوماً بالنشاط الذي أبدته جميع القطاعات خلال فترة الرصد.

وعلى المستوى الربعي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من 2019 إلى 207.2 مليارات درهم بزيادة نسبتها %5.7 مقارنة مع 196 مليار درهم في الربع المقابل من 2018.

وتواصل نشاط القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الماضي، ما رفع من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 207.7 مليارات درهم بنمو نسبته %5.2 مقارنة مع 197.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2018.