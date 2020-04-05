تمديد إيقاف الخدمات السياحية البحرية والبرية والسفاري بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بتمديد فترة إيقاف مزاولة خدمات المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية (البحرية والبرية) والمطاعم العائمة حتى إشعار آخر، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19).

وقالت الهيئة، في تعميم وجهته إلى منظمي الرحلات السياحية ومؤجري قوارب وسفن النزهة والمطاعم العائمة، إن القرار يشمل المخيمات البرية (السفاري) والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها.

ودعت الدائرة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات، إذ سيتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قِبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعيةً الجميع إلى الالتزام، تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.