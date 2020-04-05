الإمارات تدعم مقترح السعودية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+"

المصدر: وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمقترح المملكة العربية السعودية بالدعوه لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعه من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

وقال معاليه إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤوليه مشتركه لاتقتصر فقط على مجموعه دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم مما يساهم في معالجه ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية.

وأشاد معاليه بالدور الايجابي والمحوري للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.. وقال " لاننسى دور المملكة العربية السعودية في اتفاقية "أوبك+" السابق حيث قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها".

وثمن معاليه الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها جمهورية روسيا الاتحادية لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية مما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.