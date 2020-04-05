بالأرقام.. تعرف إلى الشركات المدرَجة المنكشفة على "إن إم سي"

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت غالبية الشركات المدرجة في الأسواق المحلية، اليوم، عن حجم انكشافها على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة، بعدما أعلنت أخيراً عن ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يُكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة للمجموعة في 30 يونيو 2019.

ووفق رصد "البيان"، أعلنت 28 شركة انكشافها على المجموعة، فيما أكدت 63 شركة عدم وجود انكشاف مالي أو تعاملات تمويلية أو استثمارية أو تأمينية أو أي علاقة تربطها بمجموعة "إن إم سي" وشركاتها الشقيقة.

وفيما يلي جدول بالشركات المنكشفة على "إن إم سي":