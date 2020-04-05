620 مليار درهم إجمالي ناتج أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019

المصدر: وام

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 620 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بنمو نسبته 4.6 % مقارنة مع 592.9 مليار درهم تقريبا في الفترة ذاتها من العام 2018.

وأظهرت الاحصائيات المجمعة - التي يصدرها مركز أبوظبي للإحصاء - أن النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة جاء مدعوما بالنشاط الذي أبدته جميع القطاعات خلال فترة الرصد.

وعادة ما تعكس تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة التغير الفعلي في الاقتصاد، حيث يتم إلغاء أثر تغيرات الأسعار عليها وذلك بخلاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وعلى المستوى الربعي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابة خلال الربع الأول من 2019 إلى 207.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة مع 196 مليار درهم في الربع المقابل من 2018.

وتواصل نشاط القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الماضي ما رفع من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 207.7 مليار درهم بنمو نسبته 5.2% مقارنة مع 197.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2018.

وخلال الربع الثالث من العام الماضي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 205 مليارات درهم بنمو نسبته 2.7% مقارنة مع 199.5 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2018.