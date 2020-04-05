"اقتصادية دبي" تخالف 14 منشأة تجارية رفعت سعر الكمامات

المصدر: دبي - البيان

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي، غرامات مالية على 14 منشأة تجارية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات من خلال تعمدها رفع سعر الكمامات بشكل مبالغ فيه.

وضمت القائمة 9 صيدليات في كل من ند الحمر، المزهر، ند حصة، شارع الشيخ زايد، هور العنز، الطوار، القصيص، أم سقيم، الورقاء بدبي، و 5 شركات تجارية كان من أبرزها متجران للسوبرماركت، استغلا الظروف الراهنة والطلب العالي على المنتج من قبل المستهلكين، وبالغا في رفع السعر.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين بحق 14 منشأة تجارية، وبعد الحملات التفتيشية، فقد تبين ارتكابها المخالفات المذكورة، لتستحق الغرامات التي فرضت عليها. وتؤكد اقتصادية دبي أن المخالفة قد لا تقتصر على الغرامة المالية، ولكنها قد تلجأ إلى مضاعفة قيمتها، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة.

وتناشد اقتصادية دبي كافة التجار في الإمارة من خلال حملاتها التوعوية المنتظمة الابتعاد تمامًا عن استغلال الطلب العالي على بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهير والوقاية، كما تهيب بالصيدليات وموردي المنتجات الطبية تخفيض أسعارها من وازع مسؤوليتها المجتمعية.