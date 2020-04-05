مصنع في جبل علي ينتج معقماً إماراتياً أقوى 120 مرة في قتل كورونا

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلن المهندس خالد الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة "شيلد ميدل إيست"، المتخصصة في المجال الطبي والتابعة لمجموعة نافكو العالمية، أن الاختبارات المخبرية التي تم إجراؤها في بريطانيا بتاريخ 2 أبريل 2020 للمادة المعقمة "شيلدمي" التي تنتجها الشركة في مصنعها بجبل علي في دبي، أكدت أن المادة تقضي على فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 99.9% في أقل من 30 ثانية، وتعتبر من أعلى النتائج العالمية حسب المواصفات الأوروبية (EN14476).

وأوضح الخطيب في تصريحات لـ "البيان"، أن "شيلدمي" هي مادة طبيعية 100% وتنتج بإستخدام أحدث التقنيات العالمية في التصنيع والفحص للتأكد من سلامتها من أي مواد غير طبيعية، بمعنى أنه لا يوجد في المنتج النهائي أي مواد كيماوية أو كحول، ولذا فإنها لا تؤثر على صحة الإنسان بما فيه الجهاز التنفسي، العينين ولا حتى الجلد الخارجي، كما أنها لا تؤثر على جودة الهواء الداخلي، وإنما تقتل الفيروسات والميكروبات وتقضي على الروائح الغير مستحبة بعكس المواد التي تحتوي على الكحول أو المواد الكيماوية الضارة.

ومن جانبه قال المهندس عماد قصاب مدير الإدارة الهندسية والإنتاج في "نافكو"، إن إنتاج "شيلدمي" يتم بالاعتماد على فريق يضم أكثر من 600 مهندس، كما بدأنا إنتاج أنفاق التعقيم وتم تركيبها في عدة مواقع في الدولة، بالإضافة لأنفاق تعقيم السيارات، ونقوم نقوم بهندسة وتصميم نظام لتعقيم ركاب الطائرات"، لافتاً إلى أن الشركة تطمح لأن تكون أكبر شركة عالمية لإنتاج مواد التعقيم والأجهزة التابعة لها على مستوى العالم.

وأوضح قصاب في تصريحات لـ "البيان"، أن مصنع الشركة يقع في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، ويصل حجم الانتاج اليومي من مادة "شيلدمي" إلى 70 طن يومياً ويتم العمل حالياً على رفع الانتاج إلى 300 طن، مؤكداً أن المنتج حاصل على الاعتمادات الرسمية من الجهات المعنية ومن ضمنها بلدية دبي وهناك أيضاً تعاون مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية بعمليات التعقيم، ولفت إلى أن المنتج متاح أيضاً للشركات الخاصة والأفراد.

ومن جانبه أكد مسعود المغني، دكتور في الصيدلة الصناعية والعلوم الدوائية، وهو ضمن فريق عمل الشركة، أن مادة "شيلدمي" الطبيعية تعد أقوى 120 مرة من مادة المبيّض "bleach" ومواد أخرى كيميائية التركيب، وأن فعالية المنتج لا تؤثر فقط على الفيروسات المغلفة مثل الكورونا وأنواع البكتيريا الأخرى، بل إنها تقتل جميع أنواع الميكروبات الضارة في وقت قياسي بنسبة عالية جداً .

وتتميز مادة "شيلدمي" بوزن ذري خفيف جداً بعكس المواد المُعقمة الأخرى، حيث تؤكسد البروتين الأساسي للفيروس وتدمر الخلية البكتيرية فتقضي عليهم بالكامل، كما أنها تعتبر آمنة جداً للإستعمال لجميع الأعمار بدون أضرار جانبية على الجهاز التنفسي والعينين كما أنها غير قابلة للإشتعال وليس لها أضرار على البيئة.

الجدير بالذكر أن المصنع المنتج لمادة Shieldme (Shield Middle East FZCO) حاصل على شهادات عالمية مثل FDA و CE ومطابق لمعايير الجودة بحسب (ISO9001) و (ISO22716).