الإمارات تقترح 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 موعداً جديداً لإكسبو

المصدر: دبي ـ بشار باغ

يجتمع المكتب الدولي للمعارض يوم 21 أبريل «عن بعد» للبحث في طلب رسمي من دولة الإمارات بتأجيل إكسبو 2020 دبي الذي كان من المقرر أن ينطلق في أكتوبر، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» عبر العالم.

واقترحت الإمارات في خطاب إلى المكتب ومقره باريس، الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 كموعد جديد لإقامة المعرض. وقال المكتب الدولي في بيان إن قراراً نهائياً بشأن تغيير الموعد يستلزم موافقة أغلبية الثلثين للدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 170 دولة. وقال منظمو إكسبو 2020 الاثنين الماضي إنهم يدعمون مقترحاً من جانب الدول المشاركة بتأجيل المعرض عاماً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ موعد إكسبو المقترح: 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022