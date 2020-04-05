تقرير أوروبي: دبي تمضي بقوة نحو اقتصاد المستقبل

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشفت «بزنس تشيف يوروب» عن الخطوات البناءة التي تتخذها دبي استعداداً للمرحلة المقبلة موضحاً أن الإمارة التي تحتضن أكثر من 3.3 ملايين نسمة، تعد جوهرة مشرقة في تاج الخليج العربي بمعالمها المتفردة.

وأوضحت المجلة في تقرير نشرته مؤخراً أن الإمارة تقف في تناقض صارخ مع الصحراء المحيطة بها فيما تمضي الحكومة قدماً في اتخاذ خطوات لضمان أن تكون كياناً اقتصادياً عالمياً في المستقبل، من حيث التجارة الخارجية والتنمية الحضرية والاستدامة والصناعة والسياحة والتمويل.

وأضافت «بزنس تشيف يوروب» إن الحفاظ على معقل الفخامة في قلب الصحراء ليس بالأمر الهين، إذ إن متطلبات الطاقة من تبريد وتغذية ومياه دبي هائلة، ولكن في أنحاء المدينة يتخذ القطاعان العام والخاص خطوات لضمان حصول سكانها على فرصة للعيش على نحو مستدام قدر الإمكان.