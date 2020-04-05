«أبوظبي التجاري» يطلب فرض الحراسة على «إن إم سي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تقدّم «أبوظبي التجاري» بطلب إلى المحكمة العليا في بريطانيا لتعيين حارس قضائي على «إن إم سي» في إطار مساعي البنك للمحافظة على حقوقه ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها فيما دعت الشركة المقرضين إلى تأجيل المطالبة وتفعيل خطة للتعافي.

وكشفت «إن إم سي» مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019. وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة».