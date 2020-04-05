45 يوماً إضافية للإفصاح عن البيانات المالية السنوية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إجراءات جديدة لدعم الأسواق المالية في الدولة تتضمن تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2019 لفترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً تنتهي 14 مايو المقبل.

كما قررت تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 على أن يشمل التمديد جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن عام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية 31 مارس 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل.