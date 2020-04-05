«الاتحاد للطيران» تبدأ إعادة مواطنين مجاناً

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

قال متحدث باسم مجموعة «الاتحاد للطيران»، إن الناقلة ستنقل مواطني الدولة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن مجاناً على متن أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من أبوظبي اعتباراً من اليوم.وأضاف المتحدث في تصريحات أمس: «مواطنو الدولة سيتم نقلهم بشكل مجاني على متن رحلات العودة للوطن والتي ستشغلها الناقلة بشكل منتظم إلى وجهات محددة ابتداءً من اليوم إلى عدد من الوجهات أولها سيئول تليها ملبورن وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وأمستردام».

وسيرت «الاتحاد للطيران» على مدار الأسابيع الماضية، رحلات إجلاء إلى عدد من الدول مما سهل لرعاياها العودة لديارهم في ظل قيود السفر الراهنة للحد من انتشار «كورونا»، كما نقلت الرحلات شحنات غذائية دعماً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة وكانت من بين هذه الرحلات عدد من الوجهات مثل الولايات المتحدة وأستراليا وسريلانكا بعد الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات.