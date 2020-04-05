تعاون بين «نكسانز» و«إنغرام مايكرو»

المصدر: (دبي – البيان)

أعلنت شركة «نكسانز» توقيع اتفاقية توزيع القيمة المضافة مع شركة إنغرام مايكرو لكل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان والأردن واليمن. ومن خلال الاتفاقية، تكون إنغرام مايكرو مخوّلة ببيع كافة منتجات نكسانز من حلول الشبكات المحلية LAN عبر شبكتها الواسعة من القنوات في تلك الدول.

قال عرفات يوسف، المدير التنفيذي لدى نكسانز في الشرق الأوسط وإفريقيا: «يتطلع العملاء في قطاعات البنية التحتية الحرجة والشركات الكبيرة والمتوسطة والقطاع العام والشركات الرقمية ومزودي الخدمات والمراكز الاستراتيجية إلى المستوى التالي من أداء الشبكات. ومع وصول تقنيات الجيل الخامس فإننا سنشهد زيادة هائلة في أعداد وأنواع نماذج الاستفادة من تقنيات متنوعة كإنترنت الأشياء».