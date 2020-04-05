إنجاز التخليص الجمركي في مركز جبل علي عبر الخدمات الذكية

المصدر: دبي – البيان

عززت جمارك دبي، جاهزية مراكزها الجمركية البحرية، وقدرتها على تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الجمركية عن بُعد، وذلك من خلال العمل على زيادة استخدام قنوات الخدمات الجمركية الذكية من قِبل المتعاملين، للحصول على كافة التسهيلات التي توفرها لهم جمارك دبي، بما في ذلك حجز مواعيد التفتيش، ليتم إنجاز عمليات معاينة وتفتيش شحناتهم التجارية سريعاً، وبأقل مستوى ممكن من التعامل المباشر.

ويستطيع المتعاملون الحصول على كافة الخدمات التي يوفرها مركز جمارك جبل علي، وذلك من خلال قنوات الخدمات الجمركية الذكية لجمارك دبي، ما يمكنهم من إنجاز التخليص الجمركي لبضائعهم وشحناتهم التجارية، دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء بجبل علي، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة في الإمارات حالياً، للحد من التواصل المباشر لمكافحة تفشي وباء الـ «كورونا».

وتم تزويد ضباط التفتيش في مركز جمارك جبل علي، بكافة التجهيزات التي تقيهم من مخاطر تفشي وباء الـ «كورونا»، وتشمل الملابس الواقية والقفازات والكمامات، لضمان سلامتهم، ودعم حماية المجتمع من تفشي هذا الوباء، حيث يحرص ضباط التفتيش والموظفون الذين يتولون ميدانياً تقديم الخدمات للمتعاملين، على توفير أفضل التسهيلات للتجار والشركات، وبأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية، بالرغم الصعوبات الناجمة عن ظروف العمل في الوضع الحالي، وبجهود مشكورة، تلقى كل الدعم والتقدير من فريق القيادة العليا في جمارك دبي، ومن كافة المديرين والمسؤولين في الدائرة، وتسعد المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، نظراً للدور الكبير الذي يقوم به الموظفون بمركز جمارك جبل علي حالياً، على صعيد تيسير حركة التجارة المشروعة، وحماية المجتمع من المخاطر الصحية.

وتوفر غرفة العمليات الجمركية الذكية في جبل علي، والتي تم تطويرها بجهود الموظفين ابتكاراتهم الخلاقة الجديدة، كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش بسلاسة، ودون تأخير، وبما يسهل متابعة الحاويات ضمن الحرم الجمركي لمركز جمارك جبل علي وتيكوم، من خلال ربط نظام الحجز الخاص بجمارك دبي، بنظام موانئ دبي العالمية، لتمكين العملاء من حجز مواعيد التفتيش الجمركي مباشرة، عند استلامهم الرمز الإلكتروني الذي تصدره موانئ دبي العالمية للحاويات في جبل علي، ما يوفر على العملاء الوقت والجهد في حجز مواعيد التفتيش.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي: «تواكب الإدارة احتياجات، المتعاملين ومتطلباتهم في المرحلة الاستثنائية الحالية بسبب التفشي العالمي لوباء «كورونا»، ونحرص أن نقدم كافة خدماتنا للتجار والمستثمرين والشركات بأعلى مستويات الدقة، لنمكنهم من الوصول السريع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويدعم في ذات الوقت قدرات الاقتصاد الوطني، عبر ضمان تدفق البضائع، ووصولها للمستهلكين والمنتجين دون تأخير».