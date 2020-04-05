غلق صيدليتين و مخالفة 6 بالشارقة

المصدر: (دبي - البيان)

تابعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ممثلة بإدارة الفروع وبالتعاون مع إدارة الحماية التجارية بالشارقة حملاتها الرقابية على الصيدليات والتي أسفرت عن إغلاق صيدليتين كانتا قد رفعتا الأسعار من دون وجه حق لأكثر من 50 % ومخالفة 6 صيدليات لعدم وجود ملصق السعر، وتم خلال فترة الحملة توزيع منشورات توضيحية عن فيروس «كورونا» وبعض التعليمات الخاصة للوقاية من انتقال الفيروس.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس الدائرة، أن الحملات التفتيشية جاءت تجاوباً مع ملاحظات وشكاوى المستهلكين بارتفاع أسعار المواد الطبية الخاصة بالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات الطبية والتي باتت من المتطلبات الضرورية للوقاية من «كورونا».