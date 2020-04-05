285 خدمة إلكترونية لمتعاملي «حرة الحمرية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

دعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، متعامليها إلى الاستفادة من منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات المستثمرين، وتمكنهم من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعززت الهيئة خدماتها الذكية المتاحة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة، والتي تضم 285 خدمة تغطي معاملات التأجير والترخيص، والمالية والحسابات، والهندسة، والتأشيرات، والبيئة، والتغذية، وتكنولوجيا المعلومات، وعمليات الشراء، إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني، فضلا عن توفير خدمة الاتصال المباشر للرد على كافة الاستفسارات. وأكد سعود سالم المزروعي، مدير الهيئة الحرص على تسخير أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز تجربة المستثمرين والمتعاملين، وتنمية أعمالهم.