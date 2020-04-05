فتح باب التسجيل بجائزة الشارقة للتميز

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مجلس أمناء «جائزة الشارقة للتميز»، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن فتح باب التسجيل للجائزة للمنشآت الاقتصادية في دورتها الجديدة لعام 2020، اعتباراً من شهر أبريل الجاري، على أن يستمر التسجيل في مختلف فئات الجائزة السبع حتى نهاية أكتوبر المقبل.

ودعت غرفة الشارقة مجتمعي الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من مزاياها العديدة، ومن الدورات والبرامج التوعوية، التي ستنظمها الغرفة عن بعد خلال الفترة المقبلة حرصاً على السلامة العامة نتيجة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وأعرب عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، عن شكر المجلس للجهود التي بذلت في الدورة السابقة لعام 2019 من القائمين على الجائزة من فرق عمل ولجان تقييم وتحكيم ومستشارين وشركاء استراتيجيين، والتي أدت دوراً كبيراً في ترسيخ مكانة الجائزة، والارتقاء بسمعتها كونها إحدى أهم جوائز تقدير المنشآت الاقتصادية المتميزة على مستوى المنطقة.

وحث فريق عمل الجائزة على تكثيف الجهود للترويج لمختلف فئاتها، بما يُحقق رسالتها وسعيها الحثيث للمساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي، من خلال التركيز على تنمية منشآته وتطوير أدائه وكفاءته ليس على مستوى الشارقة فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون.