70 خدمة إضافية بأجهزة صراف «الشارقة الإسلامي»

المصدر: (الشارقة- البيان)

أبرم مصرف الشارقة الإسلامي مؤخراً اتفاقية مع شركة «سي إن أس» ميدل إيست وشركة ديبولد نيكسدورف العالمية تقضي بإدخال المزيد من التطبيقات التقنية المتطورة ووظائف الخدمات الذاتية في أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف بغية تعزيز تجربة العملاء، وتتضمن أجهزة الصراف الآلي 70 خدمة إضافية.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسهيل الحصول على خدماتنا المصرفية، وتقليل وقت انتظار العملاء وضمان تلبية احتياجاتهم بسرعة وفاعلية. ومن خلال تحديث أجهزة الصراف الآلي، سيتم طرح نحو 70 خدمة إضافية جديدة، لزيادة مستوى رضاء العملاء، وتقديم تجربة مصرفية متميّزة».