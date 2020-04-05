«إيرلينك» تدعم جهود مكافحة الوباء

المصدر: (دبي- البيان )

أكدت ميثاء جمعة سيف راشد بن بخيت الفلاسي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إيرلينك إنترناشيونال؛ دعم المؤسسة الكامل لجهود دولة الإمارات في سبيل احتواء «فيروس كورونا»، وقالت إنها كونها مسؤولة مؤسسة وطنية في إدارة قطاع الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والنقل والتعبئة والتغليف والأعمال اللوجستية، ستقدم جميع خدماتها مجاناً تحت تصرف الدولة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وذلك مساهمة من المؤسسة خلال الفترة التي يمر بها العالم كله.

وأفادت ميثاء جمعة الفلاسي بأنها وجهت المؤسسة إلى أن تكون على أتم الاستعداد لتقديم العروض والمميزات على أعلى مستوى، التي تقدمها المؤسسة لشركائها الدوليين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما أكدت الفلاسي أن مؤسسة إيرلينك إنترناشيونال مجهزة بشكل كامل لإدارة احتياجات عملائها في كل خطوة الطريق وتبحث دائماً عن طرق الإبداع، لتعزيز خدماتها ومستوياتها علي الصعيدين الدولي والمحلي.