191.3 ملياراً تجارة الإمارات من اللؤلؤ والمعادن الثمينة في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ارتفعت تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى 191.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بنحو 175 ملياراً في الفترة نفسها من 2018. وبحسب بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء زادت قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد، 9.3 % أو ما يعادل 16.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2019.

وشكل اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 24.3 % من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الماضي والبالغة نحو785.9 مليار درهم، متصدرة بذلك المرتبة الأولى كأكبر قيمة تجارة مقارنة بكافة السلع الأخرى وتوزعت التجارة بواقع 36.87 مليار درهم للصادرات بزيادة 40 % أو ما يعادل 10.5 مليارات درهم مقارنة بنحو 26.34 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2018. وارتفع إجمالي الواردات من 96.3 مليار درهم في النصف الأول من 2018، إلى 102.8 مليار في الفترة المماثلة من 2019 بزيادة 6.44 مليارات أو 6.7 %.