اقتصادية دبي تضبط اكثر من 240 الف كمامة مجهولة المصدر بمقر شركة مقاولات

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي ، اليوم السبت من ضبط اكثر من 240 الف كمامة مجهولة المصدر في مقر شركة مقاولات.

جاء ذلك بعد اجراءات البحث والتحري الميداني لتتبع الموردين غير الرسميين و سعيا للحد من اجراءات الاحتكار والغش التجاري وحماية للمستهلكين.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين لتقديم الشكاوى عبر الاتصال على 600545555 أو تقديم شكوى عبر تطبيق مستهلك دبي او عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae