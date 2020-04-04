«الاتحاد للطيران» تعيد المواطنين الإماراتيين إلى أرض الوطن مجاناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم مجموعة «الاتحاد للطيران»، أن الناقلة ستنقل مواطني الدولة إلى أرض الوطن بشكل مجاني ومن دون أي رسوم وذلك على متن أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من أبوظبي اعتباراً من الغد.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم: «مواطني الدولة سيتم نقلهم بشكل مجاني على متن رحلات العودة للوطن والتي ستشغلها الناقلة بشكل منتظم إلى وجهات محددة hبتداءً من غد الأحد 5 إبريل إلى عدد من الوجهات أولها سيؤول تليها ملبورن وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وامستردام.

وسيرت «الاتحاد للطيران» على مدار الأسابيع الماضية، رحلات إجلاء إلى عدد من الدول مما سهل لرعاياها العودة لديارهم في ظل قيود السفر الراهنة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وقامت الاتحاد للطيران بإجلاء مواطني الدولة من مختلف الدول حول العالم إلى العاصمة أبوظبي، كما نقلت هذه الرحلات شحنات غذائية دعماً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.

وكانت من بين هذه الرحلات عدد من الوجهات مثل الولايات المتحدة واستراليا وسيريلانكا. حيث تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة دولة الامارت وتواصل الاتحاد للطيران بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تشغيل هذه الرحلات على حسب الطلب.