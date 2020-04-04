«الإمارات للشحن» تشغّل رحلتين أسبوعياً إلى أوغندا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ستواصل «الإمارات للشحن الجوي» تشغيل رحلات الشحن إلى مطار عنتيبي الدولي بهدف تسهيل حركة البضائع خلال هذه الفترة العصيبة، وفق ما نشرته صحيفة «بزنس فوكس».

وذكرت الصحيفة أن «طيران الإمارات» ستقوم بتشغيل رحلتي شحن أسبوعياً، وذلك يومي الجمعة والأحد، وستهبط في المطار في الساعة 14:00 وتغادر في الساعة 16:00، وقامت شركة الطيران بتخصيص طائرة ركاب عريضة البدن من نوع بوينغ 777 لعمليات الشحن الخاصة على خط عنتيبي.

وكانت طائرة «الإمارات للشحن الجوي» نقلت إلى أوغندا في 29 مارس 2020 ما يقارب 28.5 طناً من السلع المتنوعة التي تشمل مجموعات الاختبار والمستلزمات الطبية ومعدات التشخيص للمستشفيات والمنسوجات. بينما تضمنت الصادرات المواد سريعة التلف مثل الفاكهة والخضار، وشتلات الزهور، وحويصلات السمك.