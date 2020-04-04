«بروج» تعزّز قدرات تخزين النفط في الفجيرة

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدر مطلع بالقطاع أمس إن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز تخطط لتعزيز قدرات تخزين النفط الخام في الفجيرة.

وأضاف المصدر إن من المتوقع أن توقع الشركة اتفاقاً مع مستشار لتوسعة قدراتها التخزينية بما يتراوح بين مليونين و3.5 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أنها ستبدأ البناء في الربع الأخير من العام. وصرح المصدر أن هذه الكمية ستُضاف إلى طاقة التخزين الموجودة فعلياً وتبلغ مليون متر مكعب للخام والمنتجات النفطية.

وتأتي الخطوة في ظل تقلص طاقة تخزين النفط وفي إطار استراتيجية توسعة طاقة تخزين النفط للشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً.