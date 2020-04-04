13.4 ملياراً تجارة الإمارات من الألمنيوم في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت قيمة تجارة دولة الإمارات من الألمنيوم إلى نحو 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو 4% أو ما يعادل 510 ملايين درهم، مقارنة بنحو 12.86 ملياراً في نفس الفترة من 2018 وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وبحسب البيانات، شكلت تجارة الألمنيوم 2 % من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من العام السابق والبالغ قيمتها 785.9 مليار درهم، إذ يعد الألمنيوم ضمن أكبر المنتجات التي تصدرها الإمارات بعد النفط والغاز، ويشكل مصدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وأوضحت البيانات أن صادرت الدولة من الألمنيوم وصلت إلى 11.1 مليار درهم في النصف الأول من 2019، بزيادة 6.2% مقارنة بنحو 10.45 مليارات في النصف الأول من 2018، فيما وصلت الواردات إلى 2.048 مليار درهم بانخفاض 4.5% مقارنة مع 2.141 مليار درهم، فيما بلغ إعادة التصدير 268.8 مليون درهم مقابل 221.41 مليون درهم.

وتحافظ دولة الإمارات على موقعها العالمي بوصفها رابع مصنع للألمنيوم الأوليّ في العالم، وأكبر مصنع على مستوى الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظراً لتاريخ الدولة العريق واستراتيجيتها طويلة المدى في هذه الصناعة الحيوية لا سيما بعد الخطوات الناجحة التي خطتها الدولة وتضمنت دمج الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة للطرفين تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».