طيران الإمارات تعيد المواطنين العالقين بالخارج مجاناً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستقوم بإعادة المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على متن أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من دبي اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» إن المواطنين العالقين في الخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة للدولة لترتيب إجراءات عودتهم إلى الإمارات.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.

وتلقت «طيران الإمارات» الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها اعتباراً من بعد غد الاثنين وسوف تعمل الرحلات من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

وسوف تنطلق هذه الرحلات من مبنى الركاب رقم 2 بمطار دبي حتى إشعار آخر، وستنقل مسافرين من الإمارات وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

من جانبها، كشفت مطارات دبي، أمس عن أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء إجراءات بقية المسافرين الذين اضطروا للبقاء في مطار دبي وعددهم 91 مسافراً ومسافرةً بسبب تعليق أغلب رحلات الطيران للركاب من منتصف ليل 24 مارس 2020، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية المكثفة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقد تقررت استضافة جميع الركاب الـ91 المتبقين في المطار من جنسيات مختلفة في فنادق مطار دبي مع تطبيق تدابير الحجر الصحي اللازمة، إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم في أقرب فرصة، سواء لتمكينهم من العودة مجدداً إلى أوطانهم، أو الانتهاء من إجراء الفحوص الطبية اللازمة لتمكينهم من الدخول إلى الدولة وفق المعايير والاشتراطات الموضوعة من قِبَل الجهات المختصة.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قد تقدم بالشكر إلى حكومة الإمارات وجميع الشركاء على دعم استئناف تشغيل رحلات طيران الإمارات.

وقال سموه: لقي إعلاننا عن تشغيل هذه الرحلات، على الرغم من محدوديتها واقتصارها على الركاب المقبولين من سلطات وجهات الوصول، ترحيباً كبيراً من عملائنا الذين يتوقون للعودة إلى بلدانهم وعائلاتهم.