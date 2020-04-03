«ذا فويس»: دبي أفضل وجهة للراحة بعد كابوس «كورونا»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «ذا فويس» البريطانية أن دبي تُعَد أفضل وجهة للسياحة العائلية يمكن للعائلات أن تقصدها بمجرد زوال وباء «كورونا» الذي يهدد العالم حالياً، وذلك كي ينعموا فيها بالراحة والاستجمام لنسيان الأوقات العصيبة الحالية بما فيها من عزل منزلي وتقييد للحركة خوفاً من الإصابة بعدوى «كورونا».

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً مفصلاً عن السياحة في دبي واستعرضت فيه الأسباب التي تجعل من دبي الوجهة السياحية المثالية للعائلات بعد زوال كابوس «كورونا»، وذلك لنسيان ما أصاب العالم من رعب بسببه.

جاء التقرير تحت عنوان «لماذا تعد دبي الوجهة المثالية التي يلجأ إليها الوالدان بعد انتهاء كل هذا؟» وأجاب بسرد عدة أسباب، في مقدمتها أن دبي معروفة بكونها عاصمة الترفيه في الشرق الأوسط. والسبب الثاني أن دبي توفر عدداً هائلاً من الأنشطة الترفيهية الصديقة للعائلات، وخاصة الأطفال.

وأضاف التقرير أن أفق دبي يزخر بمجموعة من المباني المبهرة، منها برج خليفة وفندق برج العرب، والذي وصفه التقرير بأنه فريد من نوعه.