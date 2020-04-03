طيران الإمارات تفتح باب الحجوزات على 5 وجهات أوروبية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

فتحت طيران الإمارات باب الحجوزات على كل من لندن وباريس وفرانكفورت وبروكسل وزيورخ بعد أن حصلت على الموافقات الرسمية لنقل المسافرين من الإمارات إلى هذه الوجهات اعتباراً من 6 أبريل.

وقالت الناقلة إن قيود الدخول الصارمة إلى هذه الوجهات وغيرها من دول العالم لاتزال سارية لذلك على المسافرين التحقق من أهليتهم للسفر، مضيفة أن سلامة المسافرين وصحتهم تبقى على رأس أولوياتها.

وكانت الناقلة قد أعلنت أنها سوف تعمل من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، وسوف تنطلق هذه الرحلات من مبنى الركاب رقم 2 بمطار دبي الدولي حتى إشعار آخر، وستنقل مسافرين من الإمارات فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.