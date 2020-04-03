فنادق سيتي سيزنز تسخر كل الغرف والمرافق لخدمة الدولة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أعلنت مجموعة بن حم المالكة لفنادق سيتي سيزنز عن دعم المجموعة للجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة وأجهزتها في سبيل مكافحة وباء كورونا والحد من فرص انتشاره عبر تسخير جميع الغرف والمرافق الفندقية المتوفرة والتابعة لمجموعة سيتي سيزنز للفنادق في خدمة الدولة.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي سيزنز للفنادق ان المجموعة قررت تسخير فنادقها في خدمة البلاد، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي لدعم الجهود الضخمة المبذولة من قبل القيادة الرشيدة في الدولة وأجهزتها في سبيل مكافحة وباء كورونا، وضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع لتبقى دولة الإمارات دائماً المكان الأفضل للعيش والعمل، مع تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لسكانها من مواطنين ومقيمين وكذلك لزوارها من مختلف انحاء العالم.



وأكد بن حم أن المعدن الأصيل لشعب الإمارات يتضح بجلاء في الأوقات الاستثنائية، مشددا على ان الجميع يتبع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات النموذج والقدوة في توفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، منوهاً أن الظروف الصعبة لا يمكن أن تنال من العزيمة الصلبة لأبناء هذا الوطن العظيم، الذي يحتاج في هذه الفترة التي يواجه فيها العالم أجمع تحدياً صحياً ليس بالهين، لتضافر كافة الجهود والاصطفاف في مواجهة هذا التحدي لضمان التغلب عليه وتجاوزه في أسرع وقت ممكن.

واشار بن حم إلى أن الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا متقدما في التحصين بمواجهة الفيروس على الصعد كافة لضمان أمن البلد على مختلف النواحي "الصحية والاقتصادية والاجتماعية"، مقرونة بسلسلة إجراءات احترازية واستباقية تهدف للتعامل الأفضل مع التداعيات العالمية التي يسببها "كوفيد 19″، مع حزم متواصلة من الحوافز الهادفة لضمان قوة الاقتصاد الوطني ودعم حيويته، خاصة أنه يرتكز على ديناميكية مرنة وقادرة على مواكبة التطورات الدولية خلال أوقات الأزمات تؤهله للتعامل والتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة وما ينجم عنها من تقلبات في السوق.