«سكاي واردز» يدعم الأعضاء

المصدر: دبي - البيان

يقدّم «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، الدعم لأعضائه الذين يزيد عددهم على 27 مليوناً، وذلك من خلال تفهّم احتياجاتهم وتوفير سياسات مريحة ومرونة إضافية لهم في هذه الظروف الحرجة.

ويمكن لأعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، الذين تخضع فئاتهم للمراجعة قبل 1 مارس 2021، الاحتفاظ بفئاتهم الحالية مع 80% فقط من متطلبات السفر، وهذا يعني أن أعضاء الفئة الفضية يحتاجون الآن إلى 20 ألف ميل فقط وأعضاء الفئة الذهبية إلى 40 ألف ميل، وأعضاء الفئة البلاتينية إلى 120 ألف ميل للمحافظة على فئاتهم.

وسوف تُمدّد عضوية «سكاي واردز طيران الإمارات» لأعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، الذين لن يتمكنوا من المحافظة على فئاتهم الحالية خلال المراجعات التي تجرى بين مارس وسبتمبر 2020، إلى 31 ديسمبر 2020. ولا حاجة لأعضاء «سكاي واردز» الذين تنتهي صلاحية أميالهم قريباً للقلق، إذ مدد برنامج الولاء صلاحية الأميال حتى 31 ديسمبر 2020.