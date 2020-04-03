«لينكد إن» توفّر أدوات توظيف مجانية للشركات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لينكد إن» أنها ستوفر أدوات توظيف مجانية للشركات والمؤسسات العاملة في عدة قطاعات حيوية، بما فيها قطاع الرعاية الصحية (الأجهزة الطبية والخدمات العلاجية والرعاية الطبية والنفسية)، فضلاً عن قطاعات متاجر المواد الأساسية، والتخزين، وتوصيل البضائع، ومنظمات الإغاثة، لمساعدتها على إيجاد الموظفين الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف الأساسية المطلوبة بشكل عاجل للتصدي لوباء «كورونا».

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود التصدي لكورونا وتطويق التداعيات التي أثرت في حياة الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال حول العالم.

وقال علي مطر، رئيس «لينكد إن» في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا: بالرغم من القلق الذي أحدثه الوضع الراهن عالمياً، فإننا نرى الكثير من القصص الإيجابية الملهمة.