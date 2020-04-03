مخالفة 9 صيـدليات وموردين رفعوا أسعار الكمامات في دبي

المصدر: دبي - البيان

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 9 صيدليات وشركتين تعملان في توريد المستلزمات الصيدلانية، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها واستغلال انتعاش الطلب على مستلزمات التعقيم والوقاية في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين، ليتولى بعدها الفريق المختص دراسة كافة التفاصيل ذات الصلة من خلال الحملات التفتيشية على الصيدليات التسع الموجودة في مناطق: الوصل ونايف وابن بطوطة مول ومول الإمارات والخوانيج ومردف وجميرا، وتبين أنها ارتكبت تجاوزات لتستحق جرّاء ذلك توجيه المخالفات إليها، جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في دبي.

وأما الموردان فتم رصد مخالفتهما بعد تتبع عملياتهما مع الصيدليات، وقيامهما بتوريد أقنعة الوجه بأسعار مرتفعة للغاية. وأكدت اقتصادية دبي اعتزامها مضاعفة قيمة الغرامة المالية حال تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.