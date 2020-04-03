«أبوظبي التجاري» يبحث انكشافات بـ3.6 مليارات مع «إن.إم.سي هيلث»

المصدر: أبوظبي - البيان

قال بنك «أبوظبي التجاري» إنه يجري محادثات مع «إن.إم.سي هيلث» للرعاية الصحية، لإيجاد حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات المالية على الشركة إلى جانب عدد من الجهات المقرضة الرئيسة الأخرى.

وذكر البنك أمس أنه جاء من بين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض «إن.إم.سي هيلث»، مضيفاً أن انكشافه عليها يبلغ 981 مليون دولار (3.6 مليارات درهم) في 31 مارس 2020 تشكل أقل من 1 % من إجمالي أصول البنك.

وأوضح أن هذه الديون تتضمن تسهيلات ائتمانية كانت قد حصلت عليها الشركة منه، ومن بنكي «الاتحاد الوطني» ومصرف «الهلال»، قبل إتمام عملية الاندماج بينهم في مايو الماضي.

وقال «أبوظبي التجاري» إنه غير قادر على تحديد مقدار المخصصات المتوقعة في الوقت الحالي، لا سيما في ضوء التصريحات الأخيرة للشركة، حول رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، لم يتم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة.