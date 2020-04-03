«مبادلة» تدرس تدشين صندوق للرعاية الصحية

المصدر: دبي - رويترز

تدرس وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة التابعة لشركة «مبادلة» تدشين صندوق للرعاية الصحية العام المقبل للاستفادة من زيادة الطلب على الاستثمار في علوم الحياة وتكنولوجيا الصحة الرقمية عقب تفشي «كورونا».

وقال إبراهيم عجمي رئيس الوحدة لـ«رويترز»: ندرس تطوير نوع من الصناديق المخصصة للرعاية الصحية العام المقبل والذي يمكن أن يركز على علوم الحياة والرعاية الصحية خلال العقد القادم متوقعاً تسارع الاستثمارات في هذا المجال في المستقبل.

ووحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة جزء من شركة الاستثمار الحكومي مبادلة للاستثمار، والتي تدير نحو 240 مليار دولار واستثمرت الشركة ذاتها في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك في كليفلاند كلينك أبوظبي وشركة أمانة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وقال إنه يتوقع أن يكون الصندوق الجديد أكبر من الاستثمارات السابقة لوحدة مبادلة للاستثمارات في الشركات الناشئة، والتي من بينها صندوق أوروبي حجمه (437.24 مليون دولار) جرى تدشينه العام الماضي مع توسعة الوحدة لمحفظتها التي كانت تركز بشكل أساسي على الولايات المتحدة إلى أوروبا.