1 % انكماش النمو العالمي 2020

المصدر: نيويورك - وكالات

توقّعت الأمم المتحدة انكماش الاقتصاد العالمي نحو 1 % خلال 2020 بسبب تداعيات «كورونا» مقارنة مع انكماش 1.7 % خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

وفي أفضل الأحوال، فإن الانخفاضات في الاستهلاك الخاص والاستثماري والصادرات، سيتم تعويضها عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي في الدول الصناعية السبع الكبرى والصين، ما يؤدي إلى نمو عالمي 1.2 % هذا العام.

وحذرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة من أن التراجع ربما يكون أكثر حدة، إذا امتدت القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية إلى الربع الثالث من العام وحال لم تدعم جهود التحفيز المالي الدخل وإنفاق المستهلكين.وأشار التقرير إلى أن مخاوف الانتشار السريع للفيروس وتزايد عدم اليقين بشأن تدابير احتواء الأزمة المختلفة هزت الأسواق المالية حول العالم مع تجاوز تذبذبات الأسواق ذروتها المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية إلى جانب تراجع أسواق الأسهم وأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في سنوات.