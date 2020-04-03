786 ملياراً تجارة الإمارات غير النفطية في 6 شهور

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ارتفعت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 3.35% إلى 785.94 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي مقارنة بنحو 760.49 مليار درهم في الفترة نفسها من سابقه 2018، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة، أمس، أن الصادرات النفطية زادت بنحو 12.67% من 102.65 مليار درهم في النصف الأول من 2018، إلى 115.66 مليار درهم في النصف الأول من 2019، فيما ارتفع إعادة التصدير بنحو 2.93% من 219.8 مليار درهم إلى 226.2 مليار درهم،

ووصل إجمالي الصادرات غير النفطية لنحو 341.89 مليار درهم في النصف الأول من 2019، بزيادة قدرها 6.03% مقابل 322.45 مليار درهم في النصف الأول من 2018، بينما وصل إجمالي الواردات إلى 444.04 مليار درهم بارتفاع 1.37% مقارنة بنحو 438.03 مليار درهم في الفترة المقابلة.

وجاءت الصين في صدارة أهم الدول لتجارة الإمارات الخارجية، بقيمة 87.5 مليار درهم بحصة 11.14%، ثم الهند بنحو 77.5 مليار درهم أو ما يعادل 9.87%، والسعودية 55.8 مليار درهم بما يوازي 7.1%، والولايات المتحدة 47.8 مليار درهم بحصة 6.08%، يليهما سويسرا 28.5 مليار درهم، وسلطنة عمان 26.04 مليار درهم.





افصاحات

* يعقد مجلس إدارة شركة «طاقة»، اجتماعاً في 6 أبريل الجاري، للنظر في عملية الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وسيقدم المجلس توصيته للمساهمين، بالموافقة على الصفقة نفسها، وإصدار سندات مالية قابلة للتحويل إلزامياً، لمؤسسة أبوظبي للطاقة، كمقابل الصفقة.

* أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية»، تفاصيل عمليات صنع السوق، التي تمت بمارس الماضي، في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، بمجموع أسهم مشتراة في سوق دبي، 51.78 مليون روقة، والمباعة 34.49 مليوناً، بينما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 32.42 مليون درهم، والمستلمة 20.66 مليون درهم، ورصيد الأوراق المالية 97.97 مليوناً، والرصيد النقدي 20.74 مليون درهم. وأفادت المجموعة بأن وكالة «ستاندرد آند بورز»، منحتها تصنيفاً طويل الأجل، بمعدل (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

* تعقد شركة الخليجية للاستثمارات العامة، اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 أبريل الجاري، للنظر في السماح لأعضاء مجلس الإدارة، بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة، والنظر في استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها على المساهمين.