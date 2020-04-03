«المالية» تنظّم ورش عمل عن بُعد لإعداد ميزانية الوظائف

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة المالية أخيراً، ورش عمل تدريبية عن بُعد حول النظام الآلي لإعداد الميزانية بشأن النظام الجديد لإعداد ميزانية الوظائف، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات الاتحادية للتعرف على النظام الجديد لتعديل ميزانيات الوظائف بالحكومة الاتحادية، والتدرب على استخدامه، وطرح استفساراتها حول آليات تطبيقه.

حضر ورش العمل عدد من المختصين بإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية من 24 جهة اتحادية، إضافةً إلى عدد من الفنيين المتخصصين في إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية.

وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية مواصلة تنظيم ورش العمل التدريبية عن بُعد؛ لتأهيل وتدريب المختصين بإعداد الميزانية لدى كافة الجهات الاتحادية، وتقديم الدعم والإرشاد لهذه الجهات في المجالين الفني والمهني فيما يتعلق بنظام تعديل ميزانية الوظائف.

ومضى قائلاً: «تحرص وزارة المالية، انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين حول إعداد وتنفيذ مشروع الميزانية، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا الصدد؛ لضمان سلامة النظام المالي، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي».

واستعرضت ورش العمل التدريبية آلية سير العمل بالنظام الآلي لإعداد الميزانية بشأن النظام الجديد لإعداد ميزانية الوظائف، وطُرق طلب ومراجعة محفظة طلبات الاستحداثات، التي يسمح باستخدامها في حال وجود طلب لأي تغيير في موازنة الموارد البشرية المعتمدة، منها على سبيل المثال حالات استحداث وظائف جديدة أو التعديل على ميزانية الوظائف المستحدثة وطلب استبدال للتقاعد أو الاستقالة وإجراءات ترقيات الموظفين، ويقوم النظام الجديد بعكس كل الإجراءات على مشروع ميزانية السنة المالية اللاحقة الجاري إعدادها. كما شهدت ورش العمل شرح خطوات وإجراءات تحديث الميزانية بعد استكمال الربط مع نظام بيانات الموظفين (بياناتي).