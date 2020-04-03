معاملات مجانية من «فليكس بي» لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فليكس بي»، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، تقديمها معاملات مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين الرئيسيين في خدمات توصيل المواد الغذائية والبقالة والقطاعات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في التحديات المقدمة خلال جائحة «كورونا».

وتتيح «فليكس بي» للشركات منح موظفيها حق الوصول إلى جزء من دخلهم المكتسب بالفعل عند الحاجة، ويمكن للشركات التسجيل في «فليكس بي» في غضون 48 ساعة، إذ تنازلت الشركة عن رسوم الإعداد المعتادة للشركات من أجل دعم الشركات أثناء الأزمة وتحفيزها على تقديم «فليكس بي» لموظفيها.

وأفادت الشركة في بيان: باستخدام التطبيق، يمكن للموظفين الوصول على الفور إلى جزء من راتبهم المكتسب بالفعل قبل يوم الدفع التقليدي، معتبرةً هذه الخطوة مثالية في أوقات الطوارئ أو للنفقات غير المخطط لها.