10 % خصم عند الدفع «أونلاين» للشراء من منصة «نون» للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة «نون» للتسوّق، استغناءها عن طريقة الدفع النقدي عند تسليم الطلبات، واستبدالها بخيارات دفع إلكترونية لكل طلبات الإنترنت.

ولدعم هذه الخطوة تشاركت مع «فيزا»؛ لتقدّم لمتعامليها الجدد في الإمارات والسعودية خصم 10% عند الدفع «أونلاين» باستخدام بطاقات «فيزا». ويهدف قرار «نون» إلى ضمان سلامة موظفي التوصيل والمتعاملين معاً، حيث شهدت طلبيات التوصيل للمنازل عبر المنصة أخيراً، إقبالاً كبيراً في الإمارات والسعودية.

وبذلك تحافظ «نون» على رسالتها الأساسية لمتعامليها «استرح في بيتك على ما يوصلك طلبك»، إذ اتخذت العديد من التدابير الخاصة بضمان سلامة المتعاملين ومنها «اتركها على الباب» عند إكمال الشراء، إلى جانب تعقيم كل المنشآت ومواد التغليف والصناديق ومراقبة نظافة المستودعات ومندوبي التوصيل للحد من انتشار فيروس «كورونا».