"ستاندرد تشارترد" تطلق صندوق عالمي بقيمة 50 مليون دولار

المصدر: لندن - البيان

أعلنت مجموعة ستاندرد تشارترد، أمس، عزمها إطلاق صندوق عالمي بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة المتضررين جرّاء جائحة «كورونا».

يأتي ذلك تماشياً مع وعد العلامة التجارية بأن تكون «هنا للأفضل»، لاسيما في الأوقات العصيبة.وتنوي المجموعة التبرّع فورياً بمبلغ 25 مليون دولار؛ لدعم جهود الإغاثة الطارئة في الأسواق الأكثر تضرراً، مما يسهم في مساعدة المجتمعات المحلية على المدى المتوسط من التعافي من الآثار الاقتصادية جرّاء الجائحة.

أما الـ25 مليون دولار الأخرى، فسوف يتم التوصّل إليها من خلال ضمّ المبالغ التي تبرّع بها الموظفون والمانحون الآخرون، بينما سيقدم أعضاء مجلس إدارة المجموعة وفريق الإدارة في «ستاندرد تشارترد» مساهمات شخصية للصندوق.