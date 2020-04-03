مشورة للمصرف المركزي حول «فينابلر»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

وكّل مصرف الإمارات المركزي، الذي تولى أخيراً عملية الإشراف على شركة الإمارات للصرافة، شركة «ألفاريز ومارسال» القابضة لتقديم المشورة بشأن عمليات التحويلات المتعثرة في شركة الصرافة، وفقاً لما نقلته «بلومبيرغ» عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت «بلومبيرغ»، إن «إيه آند إم» ستعمل مع المصرف المركزي في إطار سعيه لإدارة ديون الإمارات للصرافة وقضاياها التشغيلية، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية الأمر.

وكان المصرف المركزي تولى مارس الماضي الإشراف على عمليات الإمارات للصرافة، في غمرة استعداد «فينابلر» لإمكانية إعلان إعسارها. واستحوذ المصرف على عمليات الصرافة في شركة الإمارات للصرافة التابعة لشركة «فينابلر»، التي أسسها مؤسّس «إن إم سي هيلث» المثقلة بالديون، والتي تخلفت عن سداد 300 مليون دولار من قروض النقد الأجنبي.