جمارك دبي تتيح لموظفيها التدريب عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

اتخذت جمارك دبي عدداً من الإجراءات لتطوير وتدريب الموظفين خلال فترة العمل عن بُعد، وتنفيذ دورات تدريبية «أون لاين»، وذلك بناءً على القرارات الصادرة من السلطة المختصة في الدولة بشأن «التعليم عن بُعد»، وعملاً بالأحكام والشروط الواردة في القانون، وحرصاً من جمارك دبي على تطبيق مبدأ المرونة في العمل بين موظفي الدائرة، وإتاحة الفرصة للموظفين للاطلاع على أكثر من 10 آلاف دورة عبر منصة التدريب الإلكتروني في موقع «لينكد إن»، إذ يتم إصدار 35 دورة جديدة كل أسبوع، مع إمكانية التعلم في أي وقت وأي مكان، والدخول عن طريق أجهزة الهواتف الذكية، حيث إن التطبيق متوفر على Android وios.

وبهذا الإجراء، أرادت جمارك دبي أن تحقق استفادة قصوى لموظفيها خلال فترة عملهم عن بُعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وتمكين موظفي الدائرة من الاطلاع على 10 آلاف دورة تدريبية في مجالات مختلفة، من ضمنها تلك التي لها علاقة بعلوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي، وعلِم البيانات الضخم وأمن المعلومات، حيث إن اختيار الدورة التي تتناسب مع مجال عمل كل موظف، هذا إلى جانب تخصيص مسار مهني لكل موظف يتعلق بتطوير ذاته من خلال دورات تتعلق بالقيادة وتطوير المهارات، وتطوير خدمات إسعاد المتعاملين.

وأتاحت الدائرة مشاركة موظفيها لدورات خارجية «أون لاين» من خلال توفير روابط إلكترونية لدورات تدريبية باستخدام التدريب الإلكتروني الجمركي والخاص بموقع منظمة الجمارك العالمية، حيث إنه يحتوي على 15 دورة تدريبية في مجال العلوم الجمركية.

وعلى جانب آخر، طبقت حضانة جمارك دبي نظام التعلم عن بُعد لأطفالها بهدف دعمهم خلال فترة الإجازة حتى يستفيدوا من المواد الدراسية المقررة لهم في المنزل، وذلك من خلال التواصل مع أولياء الأمور وإرسال المواد التعليمية عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالحضانة، بالإضافة إلى توزيع بعض المواد التعليمية عليهم لإشغال وقت فراغهم.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية (مُكلف): تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي عمدنا في الدائرة إلى توفير جميع الدورات التدريبية عن بُعد (أون لاين) لكافة الموظفين، حيث وفرت الدائرة مجموعة من المواقع والروابط الإلكترونية التي تختص بدورات تدريبية يمكن للموظفين التسجيل فيها.