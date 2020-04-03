«الحمرا» تطلق مبادرات لدعم شركاء الأعمال

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أطلقت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، حزمة من المبادرات الاقتصادية الداعمة بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين في مراكزها التجارية وملاك عقارات التملك الحر والسكان والعملاء المتضررين بانتشار وباء «كوفيد-19».وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة لدعم البيئة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي. وتتضمن المبادرات الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر وخفض رسوم التكييف، وتأجيل دفعات الرسوم المستحقة وإلغاء الغرامات المترتبة على التأخر في سداد الدفعات، وتمديد مواعيد استحقاق دفعات أخرى.