قيادات اقتصادية: محفزات الشارقة تعزز قدرات مجتمع الأعمال

المصدر: الشارقة - وام

أكدت قيادات اقتصادية بالشارقة أن حزمة المحفزات، التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد تمثل إجراء غير مسبوق، ورسالة مهمة من القيادة الحكيمة بضرورة توفير الدعم لمختلف القطاعات التجارية والصناعية، كما سيكون لها تأثيرها الإيجابي الكبير على قطاعات الأعمال في الإمارة، وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات، مؤكدة لهم أن الإمارة تقف إلى جانبهم، لمواجهة كل التحديات والمتغيرات الطارئة على بيئة الأعمال، بخطط وقرارات مدروسة.وثمن عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة هذه القرارات، مؤكداً أن المحفزات تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ضخ دماء جديدة في اقتصاد الإمارة، من خلال دعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات، كما تعبر عن صلابة اقتصاد الإمارة وجاهزيته للتعامل مع كل الظروف والمتغيرات وقدرته على طرح الحلول، التي تضمن استمرارية الأعمال ودوران عجلته.

وقال محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن المحفزات تشمل إعفاء المستأجرين للمباني التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة (مبنى تجارة 1وتجارة 2) ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 - 4 - 2020 من القيمة الإيجارية، وإعطاء خصم بنسبة 30 % للأعضاء المنتسبين في الغرفة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة 2020/‏‏ 2021 وإعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية من رسوم الإيجار ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 - 4 - 2020 وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية، التي تنظمها الغرفة 2020 وإعفاء المحال المشاركة من المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية، التي تنظمها الغرفة، بجانب إعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية بنهاية 2020.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة تؤكد أن تذليل العقبات والتحديات والنهوض بالاقتصاد ونموه هو على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة، وأن الإمارة تمتلك رؤية فاعلة وإيجابية للتعامل مع كل المستجدات وحماية نظامها الاقتصادي، والحفاظ على مصالح وحقوق الجميع.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن حزمة المحفزات تعكس مرونة اقتصاد الشارقة في امتصاص الصدمات العالمية.

أثر إيجابي

توقع سعود سالم المزروعي أن يكون للمحفزات المتعلقة بتخفيض الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20 % وإعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة 90 يوماً وغيرها الأثر الكبير، الذي سينعكس إيجاباً في تعزيز قدرات الشركات، ويخفف الأعباء المالية عنها، بما يدعمها للحفاظ على سير أعمالها.